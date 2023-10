Meint es Travis Kelce etwa nicht ernst mit Taylor Swift?

Das war hoffentlich nur ein Witz! Seit einigen Wochen scheinen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) miteinander anzubandeln. Bei einem Spiel des Footballers bejubelte die Sängerin ihn bereits strahlend auf der Tribüne – an der Seite der Mutter des Kansas-City-Chiefs-Spielers. Später wurden die Turteltauben erneut miteinander gesichtet: Händchenhaltend spazierten die beiden durch New York. Doch meint es Travis überhaupt ernst mit Taylor?

"Ich muss anfangen, mich zu vermehren. Ich muss mich fortpflanzen", witzelte er im Februar in seinem Podcast "New Heights". Daraufhin forderte er die Frauen lachend auf, in seine Richtung zu rutschen. Seine Mutter Donna, die in der Folge zu Gast war, machte ihm jedoch klar: "Warte, bis du die richtige Person gefunden hast. Finde die richtige Person." Doch der Sportler hörte nicht auf, mit seinen Witzen: "Ich werde eine Brüterin finden und ich werde Kinder bekommen, damit meine Mutter mich wieder lieben kann." Sucht Travis also nur eine Babymama?

Bei X, ehemals Twitter, kommen diese Sprüche allerdings gar nicht gut an: "Huch, ich bin kein Fan von diesem Travis-Kommentar über 'Brüterin'... Super frauenfeindlich, egal, ob es ein Witz ist", schreibt ein User. Ein weiterer pflichtet ihm bei: "Du kannst sagen, was du willst, aber du bist nicht frei von den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Frauen sind keine Objekte."

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und seine Mutter Donna

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Kansas City, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de