"Hin und weg": Taylor Swift verliebt sich gerade in Travis!

Was geht im Moment in Taylor Swift (33) vor? Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die US-amerikanische Musikerin mit dem Football-Star Travis Kelce (34) anbandelt. Vor wenigen Tagen befeuerten die beiden die Spekulationen dann noch höchstpersönlich: Die "Cruel Summer"-Sängerin und der Sportler schlenderten nämlich Hand in Hand durch New York City. Jetzt gewährt ein Insider einen Einblick in Taylor und Travis' Romanze!

Der Informant packt jetzt gegenüber Daily Mail über die Gefühle der "Fearless"-Interpretin aus. "Taylor ist im Moment hin und weg [...]", betont der Insider und fügt hinzu: "Sie versucht sich zusammenzureißen, aber sie verliebt sich gerade in ihn und er fühlt genauso." Der Footballer sei ein Gentleman – und damit beeindrucke er die Sängerin nicht nur, er mache sie auch zum "glücklichsten Mädchen der Welt".

Doch nicht nur Taylor schwebe auf Wolke sieben – auch ihre Eltern sollen von Travis total angetan sein! "Es ist vielleicht noch zu früh, um das zu sagen, aber alle haben das Gefühl, dass sie endlich ihren Mr. Right gefunden hat", lässt der Promi-Experte durchblicken.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift mit ihrer Mutter Andrea im April 2015

