NFL-Spiel von Travis in Frankfurt: Kommt Taylor Swift mit?

Die Fans hoffen, ihrem Idol nahezukommen! In den letzten Monaten mischt Taylor Swift (33) nicht nur wie gewöhnlich die Musikwelt, sondern vor allem die NFL auf. Seitdem sie mit Travis Kelce (34) zusammen ist, sieht man sie immer wieder jubelnd im Footballstadion. Am kommenden Sonntag spielt seine Mannschaft Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins – und zwar in Frankfurt! Reist etwa auch Taylor mit ihrem Freund nach Deutschland?

In den vergangenen Wochen besuchte die Sängerin fast alle Heimspiele der Mannschaft ihres Freundes – und auch einige Auswärtsspiele. Aber nimmt sie auch den Weg nach Frankfurt auf sich? "Das wissen wir noch nicht. Aber wir glauben, dass die Spiele Attraktion genug sind", erklärt der deutsche NFL-Chef Alexander Steinforth Bild. Taylors Anwesenheit stehe deshalb nicht ganz oben auf der Agenda: "Wir freuen uns, wenn sie kommt. Wir beschäftigen uns aber nicht täglich damit."

So denkt auch Frankfurts Oberbürgermeister über den Besuch des Popstars in seiner Stadt. "Jeder ist in Frankfurt herzlich willkommen. [...] Ich würde mich freuen. Ich habe das Thema auch verfolgt – das große Geheimnis wurde gelüftet. Der Erfolg der Veranstaltung steht und fällt aber nicht mit Taylor Swift", stellt Mike Josef klar.

Getty Images Taylor Swift beim Spiel der Chiefs gegen die L.A. Chargers

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce, 2023

