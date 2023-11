So ging es Matthew Perry (†54) an seinen letzten Tagen!

Immer mehr Details kommen ans Licht. Vor wenigen Tagen starb Matthew Perry (✝54). Warum genau der Friends-Star so plötzlich aus dem Leben schied, ist aktuell noch unklar. Die Untersuchungen zu seinem Tod dauern noch an. Diese ergaben bereits, dass der Schauspieler an keiner Meth-Überdosis starb. Matthew kämpfte sein Leben lang mit seiner Sucht. Vor seinem Tod soll er aber auf einen gesunden Lebensstil gesetzt haben.

Wie ein Insider nun gegenüber US Weekly berichtet, achtete Matthew vor seinem Tod sehr auf sein Wohlbefinden. "Matthew führte einen gesunden Lebensstil. Er versuchte wieder dorthin zu kommen, wo er früher einmal war", erklärt der Informant. Der 54-Jährige habe in den vergangenen Monaten leidenschaftlich gerne Pickleball gespielt – der Sport habe ihn sehr glücklich gemacht.

Alkohol und Drogen gehörten in Matthews Leben schon früh dazu. Dennoch unterstützten seine Eltern ihn immer. Auch 2018, als der Hollywoodstar wegen einer Überdosis beinahe ums Leben gekommen war. "Sie standen beide am Ende meines Bettes. Ich dachte mir: 'Whoa, ich muss wirklich krank sein, damit das passiert'", erinnerte er sich im Interview mit ABC News.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Schauspieler Matthew Perry und Mutter Suzanne Morrison

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de