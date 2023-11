Lisa Marie Presley soll vor Tod Suizidgedanken gehabt haben

Sie hat wohl sehr gelitten. Lisa Marie Presley (✝54) war das einzige Kind der Musiklegende Elvis Presley (✝42). Die Sängerin verstarb Anfang dieses Jahres an den Folgen eines Darmverschlusses. Doch anscheinend ging es der Musikerin seit dem Suizid ihres Sohnes Benjamin im Jahr 2020 auch mental sehr schlecht: Ihre Mutter Priscilla Presley (78) verrät nun, dass Lisa Marie vor ihrem Tod wohl von Suizidgedanken gequält wurde.

In einem Interview mit TalkTV erklärt die Ex-Frau von Elvis, dass ihre Tochter kurz vor ihrem Ableben noch immer sehr unter dem Verlust ihres Sohnes gelitten habe: "Ben zu verlieren war das Schwerste für sie." Ihr gegenüber habe Lisa Marie die düsteren Gedanken auch ausgesprochen: "Wir waren in Memphis, waren oben in der Suite und sie sagte: 'Mama, ich weiß nicht, ob ich noch hier sein will'", erinnert sich die Schauspielerin zurück. Daraufhin habe die 54-Jährige angefangen zu erzählen, wie sehr sie noch immer trauere. Priscilla sei überzeugt davon, dass sie ihre Worte ernst gemeint habe.

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Tochter stritt Priscilla sich mit Lisa Maries Tochter Riley Keough (34) um das Erbe der Musikerin, denn Riley sollte das Gesamtvermögen erben. Mittlerweile haben sie das Erbverfahren jedoch beendet und sich geeinigt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley im Jahr 2013

Getty Images Priscilla Presley, Schauspielerin

Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough



