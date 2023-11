Nach Anklage: Hat sich Jenelle Evans von David getrennt?

Hat ihre Beziehung zu stark gelitten? Jenelle Evans (31) sorgt aktuell für reichlich Schlagzeilen: Mehrere Male ist ihr Sohn Jace Evans (14) in den vergangenen Monaten von zu Hause ausgebüxt, angeblich wegen seines Stiefvaters David Eason. Dieser soll den Teenager mutmaßlich verletzt haben und wurde deshalb wegen Kindesmisshandlung angeklagt. Trotzdem blieb Jenelle weiterhin bei David – bis jetzt: Die beiden sollen sich getrennt haben, aber überraschenderweise nicht wegen der Klage!

Nur wenige Tage nachdem die Anklage publik wurde, folgen sich die 31-Jährige und ihr Partner nicht mehr auf Instagram. Auch alle Pärchenvideos und -fotos sind von Jenelles Profil verschwunden. Es wirkt so, als sei ihre Beziehung beendet. Laut The Sun könnte David daran schuld sein: Er soll seiner Ex Whitney Rich gesagt haben, dass er immer noch oft von ihr träume und ihr etwas zum Geburtstag schenken wolle. Dies wurde durch Screenshots von seinen Nachrichten an seine Verflossene bewiesen.

Zu den Trennungsgerüchten äußerte sich die Reality-TV-Bekanntheit bisher noch nicht. Mittlerweile sind die Fotos und Videos von ihr und David aber wieder auf Jenelles Instagram-Profil aufgetaucht. Offenbar war der mutmaßliche Disput zwischen den beiden nur von kurzer Dauer gewesen.

Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Kinder Jace, Kaiser und Ensley

Anzeige

Getty Images Jenelle Evans und David Eason 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de