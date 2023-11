Nach Trennung von Joe: Sophie Turner möchte wieder daten

Sie will nicht länger Trübsal blasen! Vor rund zwei Monaten hatten Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) traurige Neuigkeiten publik gemacht: Nach vier Jahren als Ehepaar und zwei gemeinsamen Kindern haben sich die Schauspielerin und der Musiker getrennt. Mittlerweile hat der Jonas Brothers-Star sogar schon die Scheidung eingereicht. Seine Noch-Ehefrau Sophie scheint sich hingegen anderweitig umzuschauen – und zwar in der Männerwelt!

Ein Insider behauptet jetzt nämlich gegenüber US Weekly, dass sich die 27-Jährige wieder ins Dating-Leben stürzen möchte: "Sophie ist offen für die Idee, sich wieder zu verabreden", so der Informant. Außerdem betont er: "Sie ist im Moment noch an niemanden gebunden, aber sie zeigt sich definitiv und hält sich ihre Optionen offen."

Bis jetzt scheint sich die Game of Thrones-Darstellerin auch ziemlich in ihrem Leben als Neu-Single wohlzufühlen. Wie Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, tauschte Sophie nur knapp zwei Monate nach ihrem Ehe-Aus zärtliche Küsse mit einem neuen Mann aus – und dieser ist kein Unbekannter: Bei dem Glücklichen handelt es sich um den Adelsspross Peregrine Pearson. Das Vermögen seiner Familie wird auf rund 250 Millionen Euro geschätzt.

