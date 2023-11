Selma Blair möchte trotz Krankheit neuen Mann kennenlernen!

Sie lässt sich nicht unterkriegen! Bei der Hollywoodschauspielerin Selma Blair (51) wurde 2018 die Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert. Die Krankheit ist eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst. Der "Natürlich blond"-Star versucht sein Leben trotz der Krankheit so gut wie möglich zu meistern. Jetzt verkündet Selma, dass sie gerne einen neuen Mann kennenlernen würde!

Die Schauspielerin erzählt im Interview mit Glamour, dass es vieles gäbe, was sie trotz ihrer Krankheit gerne machen würde – Daten beispielsweise. Sie habe lange niemanden mehr getroffen, da sie schlechte Erfahrungen in einer alten Beziehung gemacht habe. Jetzt sei sie aber wieder bereit für eine romantische Beziehung: "Ich glaube, ich habe es verdient und bin bereit, die beste Version von mir zu zeigen." Selma verrät weiter, wieso sie Vertrauen habe, dass das mit dem Daten klappen könnte: "Ich glaube immer noch, wenn ich mir selbst treu bleibe, wird dieser Mensch eines Tages in mein Leben treten."

Selma, die sich entschlossen hat, mit der Krankheit bestmöglich zu leben, nahm 2022 sogar an der amerikanischen Version von Dancing with the Stars teil! "Ich denke, es ist wichtig für Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen zu sehen, was sie tun können", erklärt die Powerfrau ihre Teilnahme. Sie musste die Show zwar krankheitsbedingt frühzeitig verlassen, aber beeindruckte mit ihrer Leistung dennoch alle Fans.

Getty Images Selma Blair bei der Gala im The Academy Museum of Motion Pictures

Instagram / selmablair Selma Blair im Juni 2021

Getty Images Selma Blair, Dezember 2021

