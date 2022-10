Wegen ihrer MS: Selma Blair muss US-"Let's Dance" verlassen

Selma Blair (50) fiel der Abschied schwer. Seit Mitte September beweist die Schauspielerin ihr tänzerisches Können in der US-amerikanischen Version von Let's Dance. Ihre Teilnahme an Dancing with the Stars sorgte vorab für großes Aufsehen, denn die "Eiskalte Engel"-Darstellerin ist seit 2018 an Multipler Sklerose erkrankt. Doch ihre Krankheit wurde ihr nun zum Verhängnis in der Show: Selma gab nun bekannt, dass sie den Tanzwettbewerb vorzeitig verlässt.

In der Sendung vom 17. Oktober überbrachte die 50-Jährige ihrem Tanzpartner Sasha Farber die traurigen Neuigkeiten. "Ich hatte MRTs machen lassen. Die Ergebnisse kamen nun zurück und alles deutet darauf hin, dass ich den Wettbewerb nicht fortsetzten kann. Ich bin so weit gegangen, wie ich konnte", erzählte sie enttäuscht. Der Filmstar erklärte, warum der Ausstieg unumgänglich sei: Sollte sie weitermachen, riskiere sie es, ihrem Körper großen Schaden zuzufügen.

Doch einen letzten Tanz wollte sich Selma nicht nehmen lassen. Gemeinsam mit ihrem Tanzprofi legte die Mutter eines Sohnes einen großartigen Walzer aufs Parkett. Mit ihrer Performance rührte sie das gesamte Publikum zu Tränen und ergatterte sogar je zehn Punkte von den Jurymitgliedern.

