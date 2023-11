Solo und kinderlos: Wer kriegt Matthew Perrys Millionenerbe?

Was wird aus seinem Vermögen? Matthew Perrys (✝54) plötzlicher Tod zog vergangenen Samstag wie eine Schockwelle durch die Welt. Die genauen Umstände seines Ablebens sind bisher ungeklärt. Erste Untersuchungen ergaben aber, dass er keine Überdosis Meth oder Fentanyl im Blut hatte. Der Friends-Star hinterlässt weder eine Partnerin noch Kinder. Viele fragen sich aus dem Grund nun: Wer wird Matthews Millionennachlass erben?

Das Gesamtvermögen des 54-Jährigen soll sich laut People auf etwa 114 Millionen Dollar (108 Millionen Euro) belaufen. An eine Ehefrau kann dieses Geld nicht vererbt werden – Matthew war zwar mit Molly Hurwitz verlobt gewesen, doch der Literaturmanagerin hatte er nie das Jawort gegeben. Die Tantiemen, die ihm jährlich für "Friends" gezahlt werden – etwa 19 Millionen Euro – sollen in Zukunft an seine Eltern gehen. Unklar ist, ob sie auch den Rest des Vermögens erhalten oder ob der Verstorbene ein Testament hatte.

Vergeben war Matthew vor seinem Tod nicht. Zwar hatte er sich einen Tag bevor er leblos aufgefunden wurde, mit einer Frau namens Athenna Crosby getroffen, doch dies war offenbar nur freundschaftlich gewesen. Wie sie auf Instagram berichtete, hatten die beiden ein angenehmes Gespräch geführt: "Ich möchte betonen, dass Matthew extrem gut gelaunt war und er ganz enthusiastisch über all die Dinge sprach, die er noch in seinem Leben vorhatte. Er war so glücklich und lebendig."

Getty Images Matthew Perry im Mai 2017

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / athennacrosby Athenna Crosby, Moderatorin

