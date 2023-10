Travis Barker plaudert Geburtstermin und Namen von Baby aus!

Er lüftet das Geheimnis! Im Juni hatten Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) öffentlich gemacht, dass sie ein Baby erwarten. Einigen Wochen später verrieten der Blink-182-Drummer und seine Liebste im Rahmen einer Gender-Reveal-Party, dass sie einen Jungen bekommen. Fans spekulieren schon länger, wann wohl die Geburt vom Barker-Baby sein könnte. Nun plaudert Travis öffentlich den errechneten Geburtstermin sowie den Namen des Babys aus!

In dem Podcast "One Life One Chance With Toby Morse" verrät der Musiker, dass sein Sohn heute, am 31. Oktorber, das Licht der Welt erblicken soll. Somit könnte die Geburt also jeden Moment losgehen. Auch den Namen will Travis wohl nicht länger für sich behalten. Laut ihm haben Kourtney und er den Namen Rocky 13 Barker für ihren Sprössling ausgewählt.

Bereits vor einigen Monaten hatte der Drummer in einem Interview mit "GOAT Talk" verraten, dass er seinen Sohn gerne so nennen möchte. Auch auf Beiträgen, die vor wenigen Wochen von der Babyshower im Netz geteilt wurden, entdeckten Fans den Namen Rocky auf kleinen Grußkarten, die einige Gäste an das noch ungeborene Kind schrieben.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Getty Images Kourtney Kardashian mit Travis Barker bei den Grammys 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

