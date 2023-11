Nationalkicker Thomas Müller kriegt eigene Dokumentation!

Das dürfte Fußballfans wohl sehr freuen! Thomas Müller (34) steht schon seit seiner Kindheit auf dem Bolzplatz. Seit über zwanzig Jahren spielt er für den FC Bayern München und gewann mit seinem Team schon so einige deutsche Meisterschaften und Champions-League-Titel. Außerdem ist der gebürtige Weilheimer seit 2009 Teil der Nationalmannschaft. Eine mega-erfolgreiche Karriere – die nun in einer Doku gezeigt wird!

Das gibt Amazon Prime nun bekannt. "Thomas Müller ist ein unvergleichbarer Fußballer, eine absolute Legende beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft", heißt es in der Pressemitteilung des Streaming-Anbieters. Fans dürften sich auf einen "intimen und authentischen Einblick in das professionelle sowie das private Leben eines der größten deutschen Fußballspieler aller Zeiten freuen." Die Dreharbeiten seien schon gestartet – wann der Film zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Thomas selbst scheint sich sehr geehrt zu fühlen. "Ich freue mich auf das spannende Projekt einer Doku über mich! Der Weg vom Dorfplatz in Pähl über den FC Bayern München bis hin zum Weltmeistertitel war für mich bis jetzt schon eine Geschichte wie aus einem Märchen", betont er in einer Videobotschaft auf YouTube.

Thomas Müller, Fußballer

Thomas Müller im Oktober 2023

Thomas Müller, Stürmer

