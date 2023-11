Robert De Niros Freundin schiebt Schuld auf die Assistentin!

Tiffany Chen macht sehr deutlich, was sie von ihr hält! Momentan stehen ihr Partner Robert De Niro (80) und seine Ex-Assistentin Graham Chase Robinson vor Gericht. Diese wirft dem Schauspieler unter anderem Diskriminierung vor. Während des Prozesses gab der Hollywoodstars bereits zu, seine einstige Mitarbeiterin mehrfach beschimpft zu haben. Roberts Partnerin stellt sich vor Gericht ganz deutlich auf seine Seite.

Wie People nun berichtet, fand Tiffany am Donnerstag im Gerichtssaal harte Worte für Roberts Ex-Angestellte: "Sie war von Anfang an komisch und es war immer unangenehm, in ihrer Nähe zu sein." Laut ihr habe sich die Frau, die dem "Goodfellas"-Star elf Jahre zur Seite stand, stets völlig falsch organisiert. "Sie war ein einziges Durcheinander", erklärte Tiffany weiter. Irgendwann habe es der Mutter von Roberts Tochter gereicht, wie eine SMS zeigt, die sie dem Gericht vorlegte: "Wer zum Teufel bist du? Ihr habt so eine große Dynamik und Chemie, die sich so schön in allem zeigt, was ihr beide zusammen macht. Er [Robert] spricht so gut von dir." Tiffany habe versucht, mit Ironie die Wogen mit Graham zu glätten.

Robert selbst teilte in dem laufenden Prozess bisher noch nicht gegen seine frühere Helferin aus. Diese wiederum warf dem 80-Jährigen aber vor, dass er sie in der Vergangenheit regelmäßig angeschrien habe. Das ließ der Oscar-Gewinner aber nicht auf sich sitzen. "Ich habe meine Stimme erhoben. Wollen Sie das anzweifeln? Das ist eine Sache, die ich nicht tue", stellte er klar, wie Page Six berichtete.

Getty Images Robert De Niro bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2020

MEGA Tiffany Chen und Robert De Niro kurz nach der Geburt ihrer Tochter

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

