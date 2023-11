Robert De Niro gibt zu: Er hat seine Assistentin beschimpft!

Er gesteht sich einen Fehler ein. Robert De Niro (80) ist aktuell im Rechtsstreit mit Graham Chase Robinson. Die US-Amerikanerin hatte 2008 als Assistentin des Schauspielers in seiner Firma Canal Productions angefangen und wurde später zur Vizepräsidentin erklärt. In dieser Zeit soll der "The Godfather"-Star Graham angeblich geschlechterspezifisch diskriminiert haben, weswegen sie vor Gericht zieht. Robert beteuert zwar seine Unschuld – doch gibt während der Verhandlung auch zu, beleidigend geworden zu sein!

Wie Page Six berichtet, fragt der Anwalt der Klägerin Robert am zweiten Tag des Gerichtsprozesses in New York, ob er sie jemals beleidigt hätte. "Ja, gut, ich habe sie beschimpft", antwortet der 80-Jährige daraufhin und gesteht, dass er sie "bockig", "schnippisch" und eine "verdammt verwöhnte Göre" genannt habe. Angeschrien habe er sie aber nie: "Ich habe meine Stimme erhoben. Wollen Sie das anzweifeln? Das ist eine Sache, die ich nicht tue."

Auch während der Verhandlungen soll Robert mehrmals laut geworden sein. "Jede Kleinigkeit, die sie mir unterstellen will, ist Unsinn! Schämen Sie sich, Chase Robinson", habe er seiner ehemaligen Angestellten entgegengerufen. Dass er sie diskriminiert haben soll, weist er komplett zurück. Dies sei laut dem Hollywoodstar "lächerlich".

Robert De Niro, New York

Robert De Niro, Schauspieler

Robert De Niro, Schauspieler

