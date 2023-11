So findet Travis Barkers Tochter den Namen seines Babys

Was sagt seine Familie zur Namenswahl? Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) erwarten erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Wie der Schlagzeuger kürzlich verriet, könnte es jeden Tag so weit sein – der Geburtstermin war schon auf den 31. Oktober angesetzt. Auch den Namen des kleinen Jungen wollte der Musiker nicht mehr geheim halten: Sein Sohn soll Rocky 13 heißen. Travis' Tochter Alabama (17) scheint davon auch ziemlich begeistert zu sein!

Erst habe die 17-Jährige den Namen ihres ungeborenen Halbbruders nicht so sehr gemocht. Doch jetzt sehe das anders aus, erklärt Alabama gegenüber E! News: "Ich liebe Rocky. Ich mag Rocky definitiv." Wie sie betont, hätten alle Kids eher außergewöhnliche Namen: Ihr älterer Bruder heißt Landon Asher (20) – Kourtneys Kids Mason (13), Penelope (11) und Reign (8). Rocky scheint da gut reinzupassen.

In einem Interview mit "GOAT Talk" hatten Travis und Alabama schon vor einigen Monaten über den möglichen Namen geplaudert. Der Teenager meinte zu dem Zeitpunkt dazu: "Der [Name] ist so schlimm." Der Blink-182-Star stimmte zu, machte aber auch den Hintergrund deutlich: "Rocky George spielte Gitarre bei Suicidal Tendencies. Und 13 ist einfach die größte Zahl aller Zeiten. Und 'Rocky' [ist] der beste Boxfilm aller Zeiten."

Anzeige

Instagram / travisbarker Alabama, Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihren Kids

Anzeige

Getty Images Alabama Luella und Travis Barker, September 2022

Anzeige

Findet ihr, Rocky 13 passt zu den anderen Namen? Nee, der ist viel ausgefallener. Ja, total. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de