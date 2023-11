Details: Dann startet die neue "Are You The One?"-Staffel!

Are You The One? geht schon bald in die nächste Runde! Bereits vier Staffeln gibt es von der beliebten Datingshow. Auch in diesem Jahr treffen wieder zehn heiße Single-Ladys und -Männer auf ihr Perfect Match. Die Teilnehmer müssen allerdings selbst herausfinden, wer zu wem gehört. Nur wenn alle zusammen richtig liegen, werden diese mit einem attraktiven Preiswert von 200.000 Euro belohnt. Nun gibt es endlich erste Details zur fünften Staffel der Kuppelshow!

Die offizielle Instagram-Seite von "Are You The One?" gewährt jetzt erste Einblicke in die neue Staffel. Zu sehen ist ein Foto vom diesjährigen Cast – und mit den Singles könnte es in der Show so richtig hot werden! Das wohl bekannteste Gesicht unter ihnen ist der Make Love, Fake Love-Star Sidar Sahin. Ob er den anderen Teilnehmern damit schon eine Nase voraus ist? Das werden Fans spätestens ab dem 16. November auf RTL+ erfahren.

Wie gewohnt, wird Sophia Thomalla (34) die Kuppelshow moderieren. Erst im September verriet die Freundin von Alexander Zverev (26) gegenüber Bild, wie viel Einfluss sie bei AYTO auf die Teilnehmer hat. RTL gebe ihr bei dem Format "Narrenfreiheit". Dabei schilderte die Beauty weiter: "Ich führe sie gerne an der Nase herum und ändere gerne das Regelwerk. Lasse mir Strafen einfallen, wenn nicht so pariert wird, wie ich mir das vorstelle."

RTL / Pervin Inan-Serttas Sidar Sahin, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Instagram / sidarsahin01 Yeliz Koc und Sidar Sahin

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One? – Reality Stars in Love"-Moderatorin

