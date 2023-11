Wie gefällt Jenny Saro und Fynn "Bachelor in Paradise"-Cast?

Sie haben eine klare Meinung! Jennifer Saro suchte in der diesjährigen Staffel als Bachelorette die große Liebe. Dort lernte sie den Lüneburger Fynn Lukas Kunz (26) kennen und lieben. Seitdem sind die Turteltauben unzertrennlich. In Kürze geht eine neue Staffel Bachelor in Paradise an den Start, bei der auch die drei ehemaligen Kandidaten aus ihrer Staffel Adrian (27), Kaan und Oguzhan erneut nach ihrem Liebesglück suchen. Fynn und Jenny erzählen Promiflash, wie sie den diesjährigen Cast finden!

Die Mutter eines kleinen Sohnes ist schon sehr gespannt auf die neue Staffel, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "Ich freue mich sehr auf die Jungs, die in meiner Staffel waren, weil ich die ja auch persönlich kenne und dann ist das auch noch mal was anderes, so eine Sendung anzuschauen." Ihr Liebster stimmt ihr zu. Zudem fiebere er aber auch dem Auftritt von Karina (27) entgegen, die der ehemalige Love Island-Kandidat bereits seit seiner Kindheit kennt. "Das wird eine lustige Staffel, glaube ich, und ein lustiger Cast", orakelt Fynn.

Besonders gute Chancen räumt das Liebespaar Fynns einstigem Mitstreiter Adrian ein – ihm ordnen die beiden direkt zwei Promidamen zu: "Ich kann mir Adrian gut mit Melissa oder Karina vorstellen", erklärt Fynn. Auch seine Herzensdame kann ein Match ihres Finalisten mit der einstigen Rosenverteilerin nicht ausschließen: "Ja, sie ist ja auch so ein dunkler Typ mit dunklen Haaren und dunklen Augen", findet Jenny.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz, TV-Persönlichkeiten

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar

RTL / Markus Hertrich Melissa, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

