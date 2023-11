Zu viel Fruchtwasser: Chethrin Schulze ist im Krankenhaus

Sind sie schon bald zu dritt? Chethrin Schulze (31) ist seit rund eineinhalb Jahren mit ihrem Partner zusammen und überglücklich. Momentan erwarten die beiden sogar gemeinsamen Nachwuchs – einen kleinen Jungen. Mittlerweile befindet sich die Influencerin schon im Endspurt ihrer Schwangerschaft und fiebert der Geburt ihres ersten Kindes voller Vorfreude entgegen. Kurz vor dem errechneten Entbindungstermin muss Chethrin jetzt aber ins Krankenhaus.

Auf Instagram erklärt die 31-Jährige, dass ihre Gynäkologin sie in eine Klinik überwiesen habe. "Manche von euch haben es ja mitbekommen, dass ich aus unerklärlichen Gründen zu viel Fruchtwasser habe. Da es sich nicht von alleine reguliert hat und sogar 'verschlimmert' hat, musste ich erneut ins Krankenhaus", begründet Chethrin. Schwangerschaftsdiabetes werde allerdings ausgeschlossen, das sei erst kürzlich getestet worden. Dies sei allerdings schon der dritte Krankenhausaufenthalt in ihrer Schwangerschaft: "Ich hoffe, dass wir beim vierten Besuch im Krankenhaus endlich mal zu dritt nach Hause kommen."

Wegen vorzeitiger Wehen musste die baldige Mama zuletzt Mitte September in die Klinik. "Ich hatte die Tage irgendwie ein komisches Gefühl, daher habe ich mich zurückgezogen... Und dann ging es heute nicht mehr", berichtete die Ex-Love Island-Bekanntheit und teilte dazu ein Foto, auf dem sie in einem Krankenbett liegt.

