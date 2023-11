Fame-Fighting-Kampf der Ex-Bachelors fiel fast ins Wasser

Das lange Warten hat bald ein Ende! Ein Haufen kampflustiger deutscher Reality-TV-Promis zeigt heute endlich, was in ihnen steckt. Bei Fame Fighting treten unter anderem Aleks Petrović (32) und Diogo Sangre (29) sowie Can Kaplan und Gigi Birofio (24) gegeneinander an. Letzteres Pärchen entschied erst vor wenigen Tagen, ob der Kampf nach langem Hin und Her wirklich stattfinden wird. Aber auch der Kampf der beiden Ex-Bachelors Andrej Mangold (36) und Sebastian Pannek (37) wäre beinahe abgesagt worden. Viele Bachelors kamen im Kampf gegen Andrej nämlich nicht infrage!

Im Interview mit Bild hat der Event-Veranstalter Eugen Lopez erklärt, dass es schwer gewesen sei, passende Kandidaten für einen Bachelor-Kampf zu finden: "Es gibt natürlich viele, die groß reden, aber keine Eier haben, in den Ring zu gehen." Der Profibasketballer habe ohne viel Gerede zugesagt. Aber unter einer Bedingung: Es sollte ein Gegner in seiner Gewichtsklasse sein, der ebenfalls keine Boxerfahrung hat. Fußballer Sebastian habe gepasst, aber eigentlich zu der Zeit einen Dreh gehabt. Nach reichlicher Überlegung habe der 37-Jährige dann aber doch für den Kampf gegen seinen ein Jahr jüngeren Rivalen zugesagt.

Sebastian möchte nicht nur gewinnen, sondern seinem Gegner auch eine Lektion erteilen: "Mein Gegner hat sich gegenüber anderen Menschen wirklich schlecht verhalten [...]. Er hat in seiner Vorbildfunktion als TV-Bekanntheit versagt und viele Leute, mich eingeschlossen, mit Eigenschaften wie eiskalter Berechnung und Manipulation enttäuscht. Aber bei Fame Fighting wird er die Konsequenzen spüren."

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold auf einer Fashionshow

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Juli 2021

Anzeige

Was glaubt ihr, wer den Kampf gewinnen wird? Ich tippe auf Andrej! Ich tippe auf Sebastian! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de