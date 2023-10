Sebastian Pannek will Andrej Mangold eine Lektion erteilen!

Diese beiden haben wohl noch eine offene Rechnung. Nachdem der Ex-Bachelor Andrej Mangold (36) sich im Sommerhaus der Stars nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatte, bekam er seitens der Realitystars jede Menge Kritik ab. So auch von Sebastian Pannek (37) – der war nämlich entsetzt. Nun treten die beiden beim neuen Promiboxen gegeneinander an. Und Sebastian steigt mit einer Mission in den Ring.

Anfang November werden Andrej und Sebastian sich bei "Fame Fighting" im Boxen messen. Und vor allem Sebastian weiß, was er seinem Gegner mit auf den Weg geben will. "Mein Gegner hat sich gegenüber anderen Menschen wirklich schlecht verhalten [...]. Er hat in seiner Vorbildfunktion als TV-Bekanntheit versagt und viele Leute, mich eingeschlossen, mit Eigenschaften wie eiskalter Berechnung und Manipulation enttäuscht. Aber bei 'Fame Fighting' wird er die Konsequenzen spüren", stellt der 37-Jährige im Bild-Interview klar. Andrej hingegen zeigt sich unbeeindruckt und siegessicher: "Ich werde entschlossen kämpfen, um am Ende der Sieger zu sein."

Während der Ausstrahlung von Andrejs Sommerhaus-Teilnahme meldete Sebastian sich schockiert bei Instagram und versuchte seine Wut in Worte zu fassen. "Das ist eine absolute Frechheit, wie man sich so verhalten kann. Heute ist mir der Kragen geplatzt, unfassbar", ärgerte er sich. Vor allem die Tatsache, dass Andrej sich im Nachhinein nicht entschuldigte, enttäuschte den Ex-Rosenkavalier.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor

AEDT / ActionPress Andrej Mangold beim AEDT-Frühlingsfest

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek in Abu Dhabi

