Jakub Jarecki glaubte immer an seinen "Fame Fighting"-Sieg!

Jakub Jarecki (28) hat eine klare Message an alle, die nicht an ihn geglaubt haben. Acht Wochen lang hatte der On-Off-Partner von Kate Merlan (36) Zeit, sich auf den "Fame Fighting"-Kampf gegen Patrick Fabian (36) vorzubereiten. Nachdem Letzterer seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, sprang Paco Herb für ihn ein. Bereits in der ersten Runde konnte der Profi-Kicker seinen Gegner K.o. schlagen. Promiflash verrät Jakub, dass er an seinem Sieg nie zweifelte!

Im Anschluss an seinen Kampf sprach der 28-Jährige mit Promiflash und machte deutlich, dass er von vielen unterschätzt wurde. "Viele Leute kennen den Boxsport nicht. [...] Viele machen sich lustig: 'Wo hat denn der Jakub Fußball gespielt?'" Doch der Reality-TV-Star sei sich seiner Stärke und seiner Leistung immer bewusst gewesen, wie er im Interview betont: "Ich wusste, dass dieser Tag kommt und dass genau das passieren wird."

Seinen großen Sieg wird Jakub mit seinem Team feiern. Anschließend sei Zweisamkeit mit seiner Noch-Ehefrau geplant, wie er verriet: "Ich möchte [den Sieg] später zusammen, nur wir beide, alleine feiern. Das ist für mich das Wichtigste."

Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2023

Jakub Jarecki im Juli 2023

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

