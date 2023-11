James Haskell kritisierte Ex Chloe für unsexy Kleidungsstil

James Haskell (38) hatte hohe Ansprüche. Der ehemalige Rugbyspieler und Chloe Madeley (36) gingen seit 2018 als Mann und Frau gemeinsam durchs Leben. Vier Jahre später begrüßten der Ex-Sportler und die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihre gemeinsame Tochter auf der Welt. Doch ihre Liebe zueinander hielt nicht Stand: Die beiden gehen seit vergangenem September getrennte Wege. War vielleicht James' Kritik an Chloe der Grund für ihre Trennung?

In der Sendung "Family Affair" werden Szenen von den Briten gezeigt, als sie noch ein Paar gewesen sind. Doch schon da ging es offenbar nicht mehr ganz so harmonisch bei ihnen zu: Die Fitness-Influencerin macht sich gerade für ein Date fertig und erklärt dabei, dass sie an feminines Outfit tragen wolle, so wie immer. "Warum tust du so, als würdest du dich jemals richtig schick machen? Du lügst doch!", entgegnet jedoch der Rugby-Star und holt weiter aus: "Du sitzt immer bei einem Date und sagst: 'Stört es dich, dass ich kein Make-up trage und mich nie schick mache?'" Auch kritisierte er, dass sich die Beauty nur etwas freizügiger anziehe, wenn er nicht dabei sei. Ob die Ansprüche des 38-Jährigen allerdings einer der Trennungsgründe war, ist unklar.

Das Liebes-Aus mit Chloe geht an James allerdings nicht spurlos vorbei. "Ich schreibe diesen Beitrag mit großer Traurigkeit, aber in der Welt, in der wir leben, muss es leider getan werden", schrieb er zu dem Post seiner Noch-Ehefrau hinzu, in dem sie das Liebes-Aus bestätigte.

Getty Images James Haskell im Mai 2021

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

Getty Images James Haskell, Ex-Rugby-Spieler

