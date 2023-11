Schwangere Antonia Elena zeigt ihre wachsende Babykugel!

Sie fiebert schon ihrer Rolle als werdende Mama entgegen! Im Juli hatte Antonia Elena erfreuliche Nachrichten bekannt gegeben: Die Influencerin erwartet aktuell ihr erstes Baby. Wegen einer früheren Fehlgeburt und der überraschenden Trennung von dem Kindsvater Christian Wolf gestaltet sich ihre Schwangerschaft allerdings nicht gerade leicht. Trotz alledem lässt sich Toni nicht unterkriegen – und zeigt nun stolz ihren wachsenden Babybauch!

Auf Instagram gewährt die 30-Jährige nun ein paar private Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag. In einem Fitnessstudio posiert die Schwangere vor einem Spiegel – und dabei springt vor allem eines ins Auge: Tonis heranwachsende Babykugel! "Gym ausgecheckt mit meinem Knirps", schreibt sie dazu. Allerdings sei die werdende Mama in erster Linie zum Quatschen als zum Trainieren dort gewesen.

Erst vor knapp einem Monat verriet die Blondine in einer Fragerunde im Netz, dass sie ein neues Kapitel in ihrem Leben starten möchte. "Ich ziehe nur ein paar Straßen weiter, bleibe also in meiner Münchner Hood", gab Toni preis. Zudem erklärte sie die Gründe für den Umzug: "Erstens habe ich da etwas mehr Platz. Zweitens ist die Wohnung heller und drittens bin ich ein Mensch, der Neuanfänge braucht und damit habe ich einen ganz neuen Start in einer neuen Wohnung, die nur für mich und Knirps ist."

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, September 2022

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im Juli 2022

