Eindeutiges Liebes-Comeback? Kate Merlan liebt ihren Jakub

Was hat das zu bedeuten? Am gestrigen Abend stieg Jakub Jarecki (28) beim "Fame Fighting" in den Ring. Eigentlich hätte der ehemalige Fußballer gegen Patrick Fabian (36) – die Romanze seiner Noch-Ehefrau Kate Merlan (36) – antreten sollen. Da der Fitnesstrainer aber kurz vor dem Event eine Hirnblutung erlitt, musste er den emotional geladenen Fight absagen. An seiner Stelle zog Paco Herb in den Ring. Kate ließ es sich nicht nehmen, den Kampf ihres On-off-Partners Jakub anzusehen – und machte ihm danach noch ein Liebesgeständnis!

In ihrer Instagram-Story teilt die einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin ein Video, in dem zu sehen ist, wie der Sportler zum Sieger des Fights gekürt wird. Und das lässt ihr Herz wohl höher schlagen! "Ich bin stolz auf dich, Jakub. Ich liebe dich", schreibt die Influencerin zu dem Clip und untermalt ihre Worte mit drei roten Herz-Emojis. Bedeutet diese Liebeserklärung etwa, dass sie wieder zueinandergefunden haben?

In einem Interview mit Promiflash gab Kate zu, dass sie sowohl mit Patrick als auch mit Jakub in Kontakt stehe. Auch wenn sie sich momentan noch mit dem einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller treffe, schließe sie ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex nicht aus: "Momentan sage ich, alles ist möglich. Aber irgendwie ist auch nichts möglich."

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki im Juli 2023

ActionPress Kate Merlan, Mates-Date-Event

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

