Fame Fighting 2.0? Umut Tekin fordert Can Kaplan heraus

Umut Tekin (26) will ein Eins-gegen-Eins-Duell! Gestern hatte das langersehnte Warten ein Ende: Can Kaplan und Gigi Birofio (24) traten beim Fame Fighting gegeneinander an. Im Ring ließen der Unternehmer und der einstige Dschungelcamp-Kandidat ordentlich die Fäuste fliegen. Letztlich hatte aber der Verlobte von Walentina Doronina (23) eine bessere Technik als sein Kontrahent – und gewann den Boxkampf. Nun will noch jemand gegen ihn antreten: Umut will sich mit Can messen!

"Ich weiß nicht, wann ihr wieder einen Boxkampf veranstalten wollt, aber gibt gerne den nächsten Termin durch", beginnt der 26-Jährige eine aktuelle Instagram-Story. Als Gegner schwebt Umut auch schon jemand ganz bestimmtes vor – nämlich kein Geringerer als Can. "Ich versuche es mal über den öffentlich Weg, da er mich blockiert hat. Ich fordere dich heraus, Can", stellt der Lockenkopf klar.

Ob er sich das gut überlegt hat? Beim Kampf gegen Gigi war Can seinem Herausforderer deutlich überlegen. Er knipste sogar kurz die Lichter des Italieners aus – der 24-Jährige landete auf dem Boden, woraufhin der Kampfrichter sein K.o. verkündete.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

