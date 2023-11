Kevin Njie gewinnt beim Fame Fighting gegen Nico Nizou!

Dieses Match war eindeutig. Gestern stand endlich Fame Fighting auf der Matte. Unter anderem stiegen Nicolas Nizou und Kevin Njie (27) in den Ring, um ihre Boxfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ursprünglich sollte Letzterer gegen jemand anderen antreten – Nico sprang drei Wochen vorher ein. Der einstige Love Island-Sieger und der ehemalige Too Hot To Handle-Gewinner lieferten sich ein spannendes Duell. Am Ende hatte aber einer die Nase vorn: Kevin entschied den Kampf für sich!

Von der ersten Sekunde an wirken die Halbschwergewichte motiviert. Dennoch wird schnell deutlich, dass vor allem Kevin in Sachen Technik weitaus mehr im Petto hat: Er macht sich seine kleinere Körpergröße zum Vorteil und weicht den Schlägen nach unten aus. Nico hingegen hat keine Deckung: Er klammert, um die Schläge seines Kontrahenten zu umgehen. In der dritten Runde kommt es dann zu einem heftigen Schlagabtausch. Nicos Nase blutet und sein Gegner trifft ihn einige Male auf den Kopf. Das Ende vom Lied: Kevin gewinnt den Kampf mit einem klaren Punktevorsprung.

Trotz seiner Niederlage ist Nico von dem Duell total begeistert. "Das war ein geiler Fight, so habe ich mir das vorgestellt", machte er vor laufenden Kameras deutlich. Aber auch Kevin empfand den Boxkampf als durchaus anspruchsvoll: "Der Bro war eine harte Nuss. Aber ja, ich habe den Sieg geholt."

Instagram / kevin.njie Kevin Njie im November 2023

Instagram / nizzouuu Nicolas Nizou im Mai 2023

Instagram / kevin.njie Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

