Kourtney Kardashian ist getriggert von Tristan Thompson!

Das wird wohl nichts mehr mit den beiden! Khloé Kardashian (39) und ihr Ex-Partner Tristan Thompson (32) führten jahrelang eine On-off-Beziehung, aus der zwei Kinder hervorgingen. Endgültig trennten sich der TV-Star und der Basketballer 2021. Die Beziehung scheiterte vor allem an Tristans zahlreichen Seitensprüngen. Trotzdem pflegen die beiden ein harmonisches Verhältnis zueinander. Khloés Schwester Kourtney (44) hingegen fällt es sehr schwer, ein gutes Verhältnis zu Tristan aufzubauen!

In der zweiten Episode der aktuellen Staffel von The Kardashians, spricht Kourtney über die Gefühle, die der untreue Basketballer in ihr auslöst: "Tristan hat […] schreckliche Entscheidungen getroffen. Manchmal bin ich so getriggert von ihm, dass ich nicht in seiner Nähe sein kann." Oftmals würde sie das alles aber gerne hinter sich lassen, da sie Harmonie haben wolle. Schließlich sei Tristan der Vater, ihre Nichte und ihres Neffen. Ein Insider, der sich gegenüber Us Weekly äußerte, will wissen, wie Khloé über die Aussagen ihrer Schwester denkt: "Khloé respektiert Kourtneys Gefühle und würde sie niemals dazu drängen, offen für eine Beziehung mit Tristan zu sein."

Der Kanadier muss sich aber nicht nur von Khloés Familienmitgliedern Kritik gefallen lassen. Die Tante von seinem erstgeborenen Sohn Prince schoss erst kürzlich auf Instagram gegen den Sportler: "Die Tatsache, dass er andere Kinder zur Schule und zu Aktivitäten in derselben Stadt mitnehmen kann, aber seinen eigenen Sohn nie sieht oder mit ihm spricht, […] ist entsetzlich und unentschuldbar."

Getty Images Khloé Kardashian bei der "2017 NBC Universal Upfront"

Getty Images Kourtney und Khloe Kardashian in New York

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

