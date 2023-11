Kyle Richards betitelt Trennung von Mauricio als "Scheidung"

Ist damit ein Liebes-Comeback endgültig ausgeschlossen? Über mehrere Monate hinweg kursierten Gerüchte, dass es in der Ehe von Kyle Richards und Mauricio Umansky kriselt. Vor Kurzem bestätigte die Reality-TV-Darstellerin dann: Sie und der Vater ihrer Kinder sind nicht mehr länger ein Paar. Eine Scheidung wollten die beiden dennoch nicht beantragen – hat die US-Amerikanerin nun ihre Meinung darüber aber geändert? Kyle spricht jetzt nämlich von einer Scheidung!

Im Interview mit TooFab fasst die "Halloween Kills"-Darstellerin ihr Jahr 2023 zusammen. Dabei lässt sie durchklingen, dass es nicht gerade einfach für sie verlaufen war. "Ich habe eine Menge durchgemacht, das mich verändert hat. Der Verlust meines besten Freundes durch Selbstmord hat mich verändert", verrät die 54-Jährige. Doch das ist nicht das Einzige: "Meine Scheidung, all das hat mich stärker gemacht, aber es verändert mich definitiv als Person. Ich fühle mich gut." Obwohl bisher nur von einer Trennung die Rede war, nimmt sie das Wort Scheidung in den Mund – ob sie diese tatsächlich schon in die Wege geleitet hat, verrät sie aber nicht.

Obwohl es zwischen Kyle und Mauricio aus und vorbei ist, sind sie nach wie vor füreinander da. Nach dem Exit des Maklers in der Show Dancing with the Stars erklärte er gegenüber People: "Kyle hat mich unterstützt!" So habe sie ihm während seiner Teilnahme den Rücken gestärkt.

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Kyle Richards 2023

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de