Nach Zwillingen: Schwangere Kailyn Lowry will kein Baby mehr

Damit ist wohl die Familienplanung abgeschlossen! Kailyn Lowry (31) ist mittlerweile stolze Mama von fünf Kindern. Mit diversen Ex-Partnern hat sie die Söhne Creed und Lux, den neunjährigen Lincoln, den 13 Jahre alten Isaac und Nesthäkchen Rio. Ihre Rasselbande komplettiert sie aber bald – denn: Die Teen Mom-Bekanntheit erwartete mit ihrem aktuellen Freund Elijah Scott Zwillinge. Und wie Kailyn nun verrät, ist nach Nachwuchs Nummer sechs und sieben auch Schluss...

In ihrem Podcast "Barely Famous" plaudert die Reailty-TV-Bekanntheit offen über ihren Kindersegen. Und offenbar ist nun die Familienplanung auch abgeschlossen. "Jetzt habe ich das Gefühl, dass unsere Familie komplett ist – es wird mir nichts fehlen. Ich werde mich nicht fragen: 'Was wäre, wenn wir noch eins hätten?'", erklärt sie offen und fügt hinzu: "Ich freue mich darauf, diese Schwangerschaftsreise privat zu erkunden und das zu veröffentlichen, was ich veröffentlichen möchte. Darauf freue ich mich."

Für die werdende Mama kam die Schwangerschaft aber ziemlich überraschend. Denn erst vor wenigen Monaten konnte sie Baby Nummer fünf auf der Welt begrüßen. Doch daraus machte sie ein großes Geheimnis. "Ich wollte in der Lage sein, meine eigene Geschichte zu meinen eigenen Bedingungen zu erzählen und die Informationen mitzuteilen, die ich teilen wollte", erklärte sie in einem Interview mit People.

Getty Images Kaily Lowry bei den MTV Video Music Awards 2018

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im Juli 2021 in der Dominikanischen Republik

Getty Images Kailyn Lowry, TV-Star

