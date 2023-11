Selten: Tammy Hembrow wurde mit ihrem Freund gesichtet

Tammy Hembrow (29) und ihre Begleitung haben sich herausgeputzt! Ende des vergangenen Jahres hatten sich die Fitness-Influencerin und Matt Poole getrennt. Im September 2023 kamen erste Gerüchte auf, dass die Australierin wieder am daten ist. Die dreifache Mutter soll mit Love Island-Star Matthew Zukowski anbandeln. Immerhin teilte dieser ein Pärchenbild mit der Beauty. Bei einem Pferderennen zeigten sich Matthew und Tammy gemeinsam und scheinen somit wirklich zusammen zu sein.

Daily Mail liegen Fotos vor, welche die beiden beim Derby Day in Melbourne zeigen. Es ist der erste öffentliche Auftritt des Paares, für den sich Tammy und Matt in Schale geworfen haben. Die 29-Jährige und ihr Freund schlenderten Arm in Arm über das Pferdeturnier – auf dem roten Teppich gaben sich die Turteltauben sogar einen leidenschaftlichen Kuss.

Tammys Ex-Verlobter scheint auch inzwischen wieder vergeben zu sein. Im Juli zeigte er sich im Netz mit einer Frau, die seine neue Freundin sein soll. Laut Daily Mail handelt es sich dabei um Maddi Woodward, die gerade einmal 22 Jahre alt ist. Im Gegensatz zu Matthews einstiger Partnerin scheint sie ihr Leben in den sozialen Medien sehr privat zu halten.

Getty Images Tammy Hembrow, Influencerin

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski im August 2023

Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Maddi Woodward, Juli 2023

