Ist es offiziell? Matt postet Pärchenbild mit Tammy Hembrow!

Ist es eine Bestätigung der Liebesgerüchte? Tammy Hembrow (29) und Matt Poole gehen schon seit einiger Zeit getrennt durchs Leben. Monate nach dem Beziehungsende schien sich die Fitnessinfluencerin neu verliebt zu haben. Denn Anfang September wurde die Australierin mit einem Hottie beim Kuscheln erwischt. Dieser scheint von dem Versteckspiel genug zu haben und teilt ein vielsagendes Bild: Tammy und Matt Zukowski sind zusammen!

Der Love Island-Star scheint sein Liebesglück seinen Fans nicht mehr vorenthalten zu wollen und postet via Instagram einen Schnappschuss, der ihn schmusend mit Tammy zeigt. Während die dreifache Mutter das Handy zückt, gibt ihr Liebster ihr einen Kuss auf die Stirn. Offensichtlicher geht es wohl kaum: Ein Bild sagt doch mehr als tausend Worte!

Die ersten Gerüchte waren aufgekommen, nachdem die Blondine und Matt in einem Instagram-Video gemeinsam zu sehen waren. Der Clip zeigt, wie sich Tammy an Matt lehnt und dieser sie in den Arm nimmt. Nur wenige Wochen später ließen die zwei dann die Bombe platzen.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kids Wolf, Saskia und Posy

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski im März 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Model

