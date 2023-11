So haben sich Cosimo Citiolo und Nathalie kennengelernt!

So ist das damals also abgelaufen! Seit 2019 sind Cosimo Citiolo (41) und Nathalie Gaus nun schon ein Paar und unzertrennlich. Gemeinsam sind die beiden verliebten Realitystars schon in so einigen TV-Formaten aufgetreten und haben Einblicke in ihre Liebe gegeben. Nun folgte sogar endlich der langersehnte Heiratsantrag! Doch wie haben sich Cosimo und Nathalie damals eigentlich kennen und lieben gelernt?

"Als Cosimo mich damals auf Facebook angeschrieben hat, war mein erster Eindruck eigentlich Red Flag, weil ich gesehen habe, dass er mit Rappern unterwegs ist, die eher so frauenfeindliche Texte verfassen", berichtet Nathalie in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders". Erst zehn Jahre später hat es bei einer Weihnachtsfeier gefunkt! "Irgendwie hat der mich so gecatcht, weil ich überrascht war, dass er doch nicht so ist, wie ich eigentlich dachte, und deswegen habe ich mich dann auch direkt in ihn verliebt", berichtet die Beauty. Bereits an diesem Abend haben sie sich erstmals geküsst und seien seither ein Paar gewesen.

Doch ihr Anfang als Pärchen sei ziemlich schwer gewesen, denn Cosimo habe zunächst keine Arbeit gehabt – doch das hat die beiden wohl erst umso mehr zusammengeschweißt! "Wir haben eine ganz komische Zeit durchgemacht, wo wir wenig Geld hatten und trotzdem ist sie an meiner Seite geblieben und ist trotzdem mit mir durch dick und dünn gegangen", erzählt der Musiker.

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Entertainer

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

