Taylor Swift angeblich in Frankfurt: Flunkert Cathy Hummels?

Hat sie sich das nur eingebildet? Seitdem Taylor Swift (33) mit dem NFL-Star Travis Kelce (34) anbandelt, sieht man die Popsängerin immer wieder jubelnd im Footballstadion. Diesen Sonntag spielt Travis' Mannschaft Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins – und zwar in Frankfurt. Bislang ist unklar, ob das frischgebackene Paar zusammen zu dem Game reist. Cathy Hummels (35) will die Freundin des Sportlers nun in der hessischen Metropole gesehen haben: Doch sagt Cathy die Wahrheit?

Am Samstagabend teilte die 35-Jährige auf Instagram einige Eindrücke vom Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main – und ließ dabei ordentlich die Gerüchteküche brodeln. "Ja, Taylor Swift ist in Frankfurt. [...] Ich habe sie gesehen", erklärte sie. Allerdings spricht einiges gegen diese Behauptung. Denn: Aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die "Blank Space"-Interpretin zusammen mit ihren Freundinnen Selena Gomez (31), Gigi Hadid (28), Sophie Turner (27) und Brittany Mahomes in New York. Hat Cathy etwa gelogen?

Der deutsche NFL-Chef Alexander Steinforth ist sich auch nicht ganz sicher darüber, ob die schöne Blondine den Weg nach Frankfurt auf sich nehmen würde. "Aber wir glauben, dass die Spiele Attraktion genug sind", erklärte er vor wenigen Tagen gegenüber Bild. Taylors Anwesenheit stehe deshalb nicht ganz oben auf der Agenda: "Wir freuen uns, wenn sie kommt. Wir beschäftigen uns aber nicht täglich damit."

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Backgrid Taylor Swift mit Selena Gomez, Gigi Hadid und Sophie Turner in New York City

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2023

