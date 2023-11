Vor Tod: Matthew Perry wollte nie wieder rückfällig werden

Er wollte nie wieder in seine dunkelste Zeit zurückkehren. Tragische News um Matthew Perry (✝54) hielten vor wenigen Tagen die Welt in Atem. Der Serienstar, der mit seiner Rolle des Chandler Bing in Friends weltweite Erfolge gefeiert hatte, verstarb plötzlich in seiner Villa. Dabei sah es in den vergangenen Jahren so aus, als habe der Schauspieler nach seiner langjährigen Drogen- und Alkoholsucht diese hinter sich gelassen. Nun kommt ein weiteres Detail ans Licht: Matthew wollte seine Sucht-Vergangenheit sogar für immer hinter sich lassen.

Nur 24 Stunden vor seinem Tod soll er noch auf einem Date mit dem Model Athenna Crosby gewesen sein. Wie Mirror berichtet, äußert sich die 25-Jährige jetzt erstmals nach dem Tod des Serienstars: "Ich glaube nicht, dass er wieder Drogen und Alkohol nehmen wollte. [...] er war so stolz darauf, dass er es endlich geschafft hatte." Zudem soll er sich regelrecht von jeglicher Versuchung ferngehalten haben. Laut seiner Bekanntschaft habe er sich deswegen sogar "geweigert, die Getränkekarte anzurühren.".

Doch war seine Enthaltsamkeit nicht das einzige, das der Schauspieler vor seinem unerwarteten Tod geplant hatte. Gegenüber People verriet Athenna außerdem, dass der 54-Jährige bei ihrem Treffen davon gesprochen habe, einen Film über sein Leben drehen zu wollen. "Er wollte, dass Zac Efron (36), der ihn schon einmal gespielt hat, ihn noch einmal spielt", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / athennacrosby Athenna Crosby, Model

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, 2012

Anzeige

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de