Er moderiert beim nächsten Mal "Wer stiehlt mir die Show?"

Wer stiehlt mir die Show? geht in eine neue Runde! Es ist wieder so weit: Vier Teilnehmer versuchen wieder den Gastgeber Joko Winterscheidt (44) von seinem Moderationsthron zu stoßen und das Zepter der Quizsendung zu übernehmen. In der aktuellen sechsten Staffel wagen es Matthias Schweighöfer (42), Florian David Fitz (48), Hazel Brugger (29) und eine Wildcard. Doch stiehlt jemand am heutigen Abend Joko die Show?

Florian zeigt schon von Anfang an die volle Bandbreite seines Wissens – mit Erfolg: Er sammelt von Anfang an die meisten Punkte und drei Münzen. Damit schickt der Schauspieler zuerst die Wildcard Giovanna nach Hause. Später muss sein Kollege Matthias das Feld räumen. In der achten Kategorie schlägt er Hazel und wirft sie mit 26 Punkten ebenfalls aus dem Rennen. Im finalen Spiel gegen Moderator Joko wird es dann ernst: Der "Der geilste Tag"-Darsteller wird von Joko an der Nase herumgeführt, beantwortet die letzte Frage falsch und kann dem Gastgeber damit nicht die Show stehlen.

Florian, der sonst sein Privatleben und seine Familie aus dem Rampenlicht heraushält, sorgt in der Show allerdings für eine große Überraschung: In einem Spiel muss er eine Person anrufen und die ganze Zeit mit einem Laut kommunizieren. Im Hintergrund sind mehrere Stimmen zu hören, weshalb er nach seinem Anruf noch lachend eine Sprachnachricht hinterherschickt: "Ist alles okay? Ich hab' die Kinder schreien hören."

