Sonst privat: Florian David Fitz ruft Frau und Kids im TV an

Er gibt einen seltenen Einblick. Bei Wer stiehlt mir die Show? geht es wieder um den wohl größten Gewinn überhaupt: die Show selbst. Auch die sechste Staffel sorgt bereits in seiner ersten Folge für viel Gesprächsstoff. Kein Wunder, denn um Joko Winterscheidts (44) Show kämpft diesmal neben Hazel Brugger (29) und Matthias Schweighöfer (42) auch Florian David Fitz (48). Der Schauspieler sorgt nun für einen selten privaten Moment: Florian gibt einen Einblick in sein Familienleben.

In einem Spiel des Abends müssen die Kandidaten eine Person anrufen und diese einzig mit einem Laut für eine bestimmte Zeit am Telefon behalten. Beim Anruf des Doctor's Diary-Stars herrscht viel Tumult – woraufhin Joko neugierig nachfragt, wer sich am anderen Ende des Telefons befand. "Meine Hausgenossen", entgegnet der Schauspieler und meint damit er wohl seine Frau und Kinder. Doch damit nicht genug: Denn um sicherzustellen, dass es ihnen gut geht, schickt er prompt eine Sprachnachricht hinterher. "Ist alles okay? Ich hab' die Kinder schreien hören", sagt er lachend.

Auch das Netz ist sichtlich angetan. Auf X schreibt ein User: "Wie süß einfach." Aber nicht nur dieser Moment kommt gut an. Denn für die gesamte Show regnet es regelrecht durchweg positives Feedback: "Was für eine tolle Sendung, schon die Dekofarben sehr positiv, gute Vibes, viel Humor – es tut unglaublich gut, in freundliche Gesichter zu blicken."

Getty Images Florian David Fitz auf der Premiere von "Oskars Kleid" im Dezember 2022

Getty Images Schauspieler Florian David Fitz bei der Premiere von "Eingeschlossene Gesellschaft"

ProSieben Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

