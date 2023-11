Wird "Temptation Island V.I.P."-Umut der nächste Marc-Robin?

Läuft Umut Tekin (26) mit seinem Verhalten auf den Temptation Island V.I.P.-Abgrund zu? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat testet derzeit seine Treue in der TV-Show. Besonders gut schlug er sich dabei in den Augen seiner Freundin Jana-Maria Herz (31) nicht – denn der 26-Jährige flirtet wild mit Verführerin Emma Fernlund. Und damit scheint er in die Fußstapfen eines Temptation-Urgesteins zu treten: Macht Umut den gleichen Fehler wie Marc-Robin seinerzeit?

Marc-Robin war bei Temptation Island 2022 Single-Lady Laura zum Opfer gefallen – statt Gefühle aufzubauen, verführte die Blondine ihn nach Strich und Faden. Passiert Umut das jetzt auch? Sein Mitkandidat Yannick Syperek vermutet das zumindest im Promiflash-Interview. "Jedem ist bewusst, wieso die Verführer und Verführerinnen da sind", erklärt er und ergänzt: "Umut ging mir ein wenig zu naiv an die ganze Nummer ran. Und eine Frau kann doch am besten mit der Naivität eines Mannes spielen!"

Umuts Flirterei mit Emma macht seiner Freundin in der Show sehr zu schaffen. Während des ersten Lagerfeuers brach die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin in Tränen aus. "Ich hätte alles erwartet, aber nicht so was", klagte sie vollkommen enttäuscht.

Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige

RTL Marc-Robin und Laura bei "Temptation Island"

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz nach dem Bachelor-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de