Der US-Moderator Chris Harrison hat seine Lauren geheiratet!

Chris Harrison (52) ist endlich unter der Haube! Seit Anfang 2019 ist der US-Moderator mit seiner Partnerin Lauren Zima happy. In ihr fand der Beau wohl augenscheinlich seine Traumfrau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Denn im Oktober 2021 ging Chris vor seiner Auserwählten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Nun haben sich Chris und Lauren getraut – sie sind offiziell Mann und Frau!

Wie Chris und seine Liebste nun gegenüber People verraten, traten sie am Wochenende in Austin, Texas vor den Traualtar – doch das ist nicht das erste Mal. Denn der Ex-US-"Bachelor in Paradise"-Host und seine Lauren gaben sich bereits im Oktober standesamtlich das Jawort. Mit Zeremonie Nummer zwei schlossen sie erneut den Bund der Ehe und feierten ihre Vermählung zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden.

Zu den Feierlichkeiten lud Chris sogar viele seiner Bachelor-Kollegen ein. Mit ihnen genoss der 52-Jährige seinen Hochzeitstag. Gegenüber dem US-Magazin schwärmte der Fernsehansager von den schönen Feierlichkeiten: "Wir wollten [...] in Erinnerungen schwelgen und ihnen zeigen, wie sehr wir es schätzen, dass sie von außerhalb der Stadt kamen – sie waren alle so nett und unterstützend."

Chris Harrison, Moderator

Chris Harrison und seine Partnerin Lauren Zima im April 2022

Chris Harrison und seine Partnerin Lauren Zima

