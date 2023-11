Ganz schön freizügig: Heidi Klum sonnt sich oben ohne!

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Die Dreharbeiten zur 19. Staffel Germany's Next Topmodel sind in vollem Gange! Für Heidi Klum (50) bedeutet das vor allem lange Tage am Set und viele Reisen. Den Startschuss für die neue Staffel gab sie bereits freudig auf Social Media bekannt. Die Model-Mama lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und genießt ihre Freizeit umso mehr in vollen Zügen. Jetzt zeigt Heidi, wie sie sich vom Drehstress erholt!

Der Ex-Victoria's Secret-Engel postet eine heiße Instagram-Story oben ohne! In dem kurzen Clip relaxt Heidi auf einer Liege und bedeckt ihre Brust nur mit ihrem Arm, während sie die Sonne in ihrer Wahlheimat Los Angeles genießt. Ihren trainierten Körper ziert nur ein Bikiniunterteil mit Sonnenblumen-Print. Stets an ihrer Seite während sie sich bräunt: Ehemann Tom Kaulitz (34) sowie die beiden süßen Familienhunde.

Dass Heidi ihre Follower gerne via Social Media mit Einblicken in ihr Privatleben beglückt, ist nicht neu. Erst kürzlich zeigte das Model sich nackt beim Duschen und sorgte so für ordentlich Aufmerksamkeit im Netz.

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Mai 2023

