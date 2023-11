Hand in der Hose: Julienco und Tanja turteln durch Miami

Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) haben scheinbar eine tolle Zeit! Seit der Trennung des YouTubers von seiner Ehefrau Bibi (30) im Mai des vergangenen Jahres ist er mit der ehemaligen Schwimmerin glücklich. Immer wieder zeigen sich die beiden verliebt im Netz – und schrecken auch nicht davor zurück, ihr Sexleben zu thematisieren. Nun teilt Tanja mal wieder spicy Fotos aus dem Urlaub – inklusive Griff von Julian in ihre Hose!

Aktuell urlauben die Influencer in Miami – und lassen es sich in der US-amerikanischen Metropole richtig gut gehen. Auf Instagram postet die 26-Jährige nicht nur ein leidenschaftliches Kussfoto mit ihrem Liebsten und ein Selfie, auf dem er den Mittelfinger präsentiert, sondern zeigt auch, wie heiß ihr Partner sie findet: Tanja teilt ein Video, in dem Julian mit der Hand in ihrer Hose steckt und sie streichelt. Dabei kommen auch seine funkelnde teure Uhr und die Luxushandtasche perfekt zur Geltung.

Der Hosengrabscher kommt bei den Fans gemischt an. "Ist das nötig, so was zu posten?", "Warum hat er seine Hand in deiner Hose und warum postet man so was? Soll das irgendwie ästhetisch oder geil aussehen? Es sieht absolut nicht so aus, wollte das nur mal anmerken" und "Einfach lächerlich" sind nur einige der negativen Kommentare. Doch es gibt auch Zuspruch: "Julian hat lediglich vier Finger auf ihrem Oberschenkel liegen. Ob die jetzt ein Stück in der Hose stecken oder auf der Hose liegen… kann euch relativ egal sein."

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić, November 2023 in Miami

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen in Tanja Makarićs Hose, November 2023

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

