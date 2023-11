Hot! Dreifachmama Helen Flanagan zeigt sich in roten Dessous

Sie zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin Helen Flanagan (33) ist bekannt für ihre Rolle als Rosie Webster, die sie bis 2018 in der Serie "Coronation Street" spielte. Ihre Fans können sie auch auf Social Media verfolgen. Dort postet die Engländerin regelmäßig Content für ihre Follower. Nun überrascht die dreifache Mutter ihre Fans mit einem auffälligen Look ohne viel Stoff. Helen posiert in Dessous auf dem Boden!

In dem Instagram-Reel zeigt sie sich leicht bekleidet in roter Unterwäsche und schwarzen Strümpfen. Mit einem natürlichen Make-up und ihren voluminösen blonden Locken lächelt Helen in die Kamera und zeigt sich in verschiedenen Positionen. Viele ihrer Fans feiern den Look, allerdings gibt es auch negative Meinungen. "Sehr unpassend für eine Mama!", heißt es in einem Kommentar. Andere schreiben, sie bewege sich in Richtung OnlyFans.

Bei Helen war dieses Jahr einiges los. Sie und ihr Ex-Partner Scott Sinclair trennten sich vor einigen Monaten. Die Mutter geht offen damit um, dass sie seitdem ihr Single-Leben genießt: Sie lernt neue Menschen kennen und sammelt Dating-Erfahrungen, worüber sie sich gern mit ihrer Tochter austauscht.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern im April 2021

