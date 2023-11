Kai Pflaume läuft seinen ersten Marathon in einer Top-Zeit!

Kai Pflaume (56) läuft allen davon! In den letzten Jahren hat sich bei ihm in Sachen Fitness ganz schön was verändert: Zuletzt überraschte der Moderator seine Fans mit seiner drahtigen Figur. Seit April trainierte er nämlich fleißig für seinen ersten Marathon und hielt sich dafür an einen eisernen Fitnessplan – in nur einem Monat lief er beispielsweise rund 120 Kilometer. Jetzt war es soweit: Kai absolvierte seinen ersten Marathon!

Am Sonntag ging er bei dem ersten 42-Kilometer-Lauf seines Lebens an den Start – und zwar direkt in New York mit 50.000 weiteren Läufern. "Was war das heute für ein unglaubliches, besonderes, teilweise auch hartes, aber vor allem tolles Erlebnis", freut Kai sich danach überglücklich auf Instagram. Die Strecke mit ihren Steigungen sei extrem herausfordernd gewesen – doch die Zeit des TV-Gesichts von drei Stunden und 33 Minuten kann sich dennoch sehen lassen.

Nach dem monatelangen strengen Training kann Kai sich nach dem Marathon nun auch endlich wieder den leckeren Dingen des Lebens widmen: Als Belohnung gibt es für ihn nach dem Lauf Burger, Bier und Pizza. "Noch heute Abend starte ich mit der Massephase und hoffe, schon bald wieder fünf Kilo mehr drauf zu haben", erklärt der 56-Jährige.

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume (R.) und sein Trainer im November 2023 in New York

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2023

