Alles nur Sport? Kai Pflaume erklärt seinen drahtigen Look

Er hat seinen Körper gut unter Kontrolle! Kai Pflaume (56) steht als TV-Moderator schon seit über 30 Jahren vor der Kamera. Unter anderem ist er das Gesicht von Sendungen wie "Wer weiß denn sowas?" oder "Klein gegen Groß". Doch neben seiner Karriere nimmt auch der Sport eine große Rolle in seinem Leben ein. Einige Zeit hatte der Moderator intensiv für einen Marathon trainiert. Nachdem er diesen absolvierte, überrascht er mit einem neuen drahtigen Look. Kai ist kaum wiederzuerkennen.

Auf Instagram postet der 56-Jährige ein Foto von sich in Sportklamotten und einer Medaille in der Hand. Seine Arme sind auffallend dünn und sehnig. Im Interview mit Bild erklärt er seinen neuen sportlichen Look. "Ich mache schon mein Leben lang Sport. Fußball, Joggen … Seit Anfang April trainiere ich erstmals mit einem Trainingsplan im Laufbereich und werde dabei professionell betreut", sagt Kai. Sein Trainingsprogramm scheint ganz schön intensiv zu sein: "In diesem Monat bin ich bisher rund 120 Kilometer gelaufen und 200 Kilometer mit dem Rennrad gefahren."

Trotz seiner ganzen sportlichen Aktivitäten kann sich der Moderator ab und zu etwas gönnen. "Eine gewisse Veranlagung ist bestimmt nicht von Nachteil. Ich habe einen sehr aktiven Stoffwechsel, muss viel essen, um nicht abzunehmen. Zwischendurch gibts auch Pizza und Burger", gibt er zu.

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator

