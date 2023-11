Kyle Richards verwirrt: Lässt sie sich doch nicht scheiden?

Kyle Richards klärt auf. Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und ihr Mann Mauricio Umansky gaben vor wenigen Monaten bekannt, dass sie sich getrennt haben. Die beiden versuchten lange ihre Ehe zu retten, jedoch ohne Erfolg. Die Schauspielerin verriet bereits, dass sie letztlich den Schlussstrich zog. Sie fühlte sich in ihrer Ehe einfach fehl am Platz. Doch lassen sich Kyle und Mauricio nun eigentlich scheiden?

Bei einem Auftritt auf dem Red Carpet nahm Kyle zu ihrer Situation mit Mauricio das Wort Scheidung in den Mund. Das revidiert die Reality-TV-Bekanntheit bei "Watch What Happens Live" aber direkt wieder. "Ich habe mich auf dem roten Teppich versprochen", stellt Kyle klar. Sie und Mauricio würden sich aktuell nicht scheiden lassen wollen, sondern seien momentan lediglich getrennt.

Im Interview mit TooFab hatte Kyle sich offenbar falsch ausgedrückt. In dem Gespräch hatte die Tante von Paris Hilton (42) eindeutig davon gesprochen, ihre Ehe auch auf dem Papier zu beenden. "Meine Scheidung, all das hat mich stärker gemacht, aber es verändert mich definitiv als Person", hatte sie ausgeplaudert.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im April 2022

Getty Images Kyle Richards im Dezember 2022

Getty Images Mauricio Umansky und seine Ehefrau Kyle Richards

