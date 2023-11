Wegen Instagram-Post: Leonardo DiCaprio muss vor Gericht

Leonardo DiCaprio (48) muss sich verantworten. Eigentlich ist der Schauspieler in Hollywood ein echter Saubermann. Für vielleicht mal kritischere Schlagzeilen sorgt er höchstens mit seinen wechselnden Affären. Nachdem er unter anderem mit den Topmodels Gigi Hadid (28) und der 23-jährigen Meghan Roche geflirtet haben soll, ist er aktuell angeblich an Vittoria Ceretti (25) vergeben. Doch nun sieht Leo sich einem rechtlichen Problem gegenüber: Er muss vor Gericht.

Radar Online liegen Gerichtsdokument vor, aus denen hervorgeht, dass die Firma Global Weather Productions LLC Leonardo wegen eines Instagram-Posts verklagt. Auf seinem Profil teilte er zuvor nämlich einen Clip, der die Schäden nach dem Hurrikan Dorian auf einer Inselgruppe der Bahamas zeigt. Das Video soll jedoch Eigentum der Produktionsfirma sein und der "Killers of the Flower Moon"-Darsteller habe es widerrechtlich genutzt. "Der Kläger hat viel Zeit und Geld in den Aufbau des Video-Portfolio [...] gesteckt", heißt es in der Anklageschrift. Da man überzeugt sei, der Clip habe durch Leos Nutzung an Wert verloren und er selbst habe davon finanziell profitiert, gehe der Fall vor Gericht.

Einen ganz ähnlichen Fall erlebte auch Leos Ex-Flirt Gigi erst im Sommer. Sie teilte Bilder von sich und ihrer Schwester Bella in ihrer Story und wurde deshalb ebenfalls verklagt. Der Fotograf Ulices Ramales behauptete, er habe die Fotos gemacht. Gigi habe weder seine Erlaubnis noch habe sie Lizenzgebühren bezahlt. Der Künstler forderte Schadensersatz.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio, 2018

Getty Images Gigi Hadid, Model

