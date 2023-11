"Gemeinsam erlebt": Ella Endlich verrät Details zur Geburt

Die Geburt war für Ella Endlich (39) ein schönes Erlebnis. Im Juni wurde die Schlagersängerin zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Marius durfte sie einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Im Netz veröffentlichte sie direkt ein niedliches Bild, das aber nur die Hand des Wonneproppens preisgibt. Aber Ella ist mächtig stolz auf ihren Schatz. Und nun gibt sie auch erste Details zur Geburt preis.

Im Interview mit Bunte spricht Ella über das besondere Erlebnis. Dank ihrer Hebamme wusste sie schon zuvor, was sie erwartet. "Es gibt nichts, was sich mit einer Geburt vergleichen lässt und man kann nie wissen, was passiert", erklärt die 39-Jährige. Immerhin konnte sie die Entbindung zusammen mit ihrem Liebsten erleben. Ella findet, das sei der Grund, dass die Bindung bei Papa und Sohn so eng sei. "Als der Kleine mir auf die Brust gelegt wurde, durchfluteten mich noch die Schmerzwellen und ich konnte diese tiefe Freude zuerst gar nicht richtig fühlen. [...] Aber wenig später flossen bei uns beiden die Freudentränen", erinnert sie sich.

Besonders stolz ist Ella auf das, was ihr Körper vor allem nach der Geburt leistet. Bei Instagram erzählte sie ihren Fans, wie stolz sie auf ihren After-Baby-Body ist. "Dankbar, dass wir alles gut überstanden haben und Stück für Stück regenerieren. Die Natur ist ein Meister", schwärmte sie.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich hält die Hand von ihrem Kind

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Musikerin

Getty Images Ella Endlich im November 2022 in Köln

