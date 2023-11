Vanessa enttäuscht: Aleks versagt bei Sommerhaus-Liebesbrief

Da bleibt kein Auge trocken! In Das Sommerhaus der Stars fliegen für gewöhnlich immer mal wieder ganz schön die Fetzen. Auch in der aktuellen Folge kommt es wieder zum Streit – unter anderem bei Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic (32). Doch auch für Romantik wird kurz vor der Zielgeraden gesorgt. Denn nun müssen die Männer sowie Hanna ihren Liebsten einen Liebesbrief schreiben!

Doch auch hier kriselt es bei Vanessa und Aleks – denn der einstige Love Island-Kandidat bringt es offenbar nicht fertig, seiner Partnerin ein paar liebe Worte zu widmen! Stattdessen gibt er bloß ihre Teilnahme an der Sendung wieder und die Siege, die sie gemeinsam feiern konnten. "Als ich gesehen habe, was die anderen Männer so geschrieben haben, war ich enttäuscht", gibt die Temptation Island V.I.P-Verführerin zu.

Maurice dagegen scheint seine Aufgabe verstanden zu haben. Auch wenn er und Ricarda sich ebenfalls öfters in die Haaren kriegen, schafft er es, ihr sein Herz auszuschütten und sie mit Komplimenten zu überhäufen: "Ich liebe dich so, wie du bist. Mit allem drum und dran. In meinen Augen hast du das schönste Lächeln, was ich je gesehen habe. Dein Lächeln hat mich einfach verzaubert." Bei diesen schönen Zeilen bleibt auch kein Auge bei den anderen Kandidaten trocken.

RTL Der "Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2023

RTL Justine und Vanessa im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Reality-TV-Stars

