Wäre diese Pop-Diva fast König Charles' Queen geworden?

Verguckte König Charles (74) sich etwa in diese Hollywood-Queen? Auch wenn der Monarch als ein eher ruhiger Vertreter gilt, hatte er ein aufwühlendes Liebesleben. Nach der Ehe mit Prinzessin Diana (✝36) hatte er seine Camilla (76) geheiratet. Doch offenbar interessierte er sich auch für andere berühmte Schönheiten. Charles war nämlich Fan einer der größten Künstlerinnen überhaupt – hätte er sie vielleicht sogar zu seiner Königin gemacht?

Die Rede ist von keiner Geringeren als Barbra Streisand (81). Sie war schon in jungen Jahren zum Weltstar geworden und hatte mit Charles einen großen Bewunderer. 1974 reiste er nach LA, um sein Idol kennenzulernen. In ihrer Biografie "My Name is Barbra" erinnert die Oscar-Preisträgerin sich an das Treffen: "Tatsache ist, dass [...] Charles und ich beide schüchtern sind. Aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, eine Verbindung herzustellen." Die Fan-Liebe des damals 24-Jährigen soll sogar so weit gegangen sein, dass er nicht nur sein Zimmer in Cambridge mit Pin-up-Postern dekorierte, sondern ihr sogar Blumen schickte und sie 1995 zu seinem Dinner bei Kerzenlicht einlud. Damals scherzte Barbra in einem Interview: "Wenn ich meine Karten richtig ausgespielt hätte, hätte ich die echte jüdische Prinzessin sein können."

Charles war aber nicht der Einzige, der Barbra umgarnte. Schauspiellegende Marlon Brando (✝80) hatte der damals 24-Jährigen 1966 ein unsittliches Angebot gemacht: "Etwa drei Stunden nach Beginn des Gesprächs sah er mir in die Augen und sagte: 'Ich würde dich gerne f*cken.'" Für die junge Barbra war das "schrecklich" gewesen. Erst als er ihr angeboten hatte, zusammen ins Museum zu gehen, hatte sie eingewilligt.

SIPA PRESS/Action Press König Charles III. und Barbra Streisand, 1974

Getty Images Barbra Streisand beim Chanel Dinner Celebrating Our Majestic Oceans, 2018

Getty Images Marlon Brando, 1967

