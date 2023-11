Wieder Stress im Sommerhaus: Aleks und Vanessa fetzen sich

Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu kriegen sich schon wieder in die Haare! Beim Sommerhaus der Stars stellen die beiden Realitystars aktuell Folge für Folge klar, dass sie ganz schön an ihrer Beziehung arbeiten müssen. Das Paar durchlebte schon den ein oder anderen Tiefpunkt, sogar eine Trennung der Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten stand im Raum. In der aktuellen Folge kommt es erneut zu einem Streit: Beim Spiel kracht es heftig zwischen Aleks und Vanessa!

Beim heutigen Spiel geht es darum, einen großen Ball durch ein Netz an die vorgegebene Stelle zu werfen. Vanessa kommt dabei ganz schön an ihre Grenzen – nachdem der Ball ihr runterfällt, fängt sie sogar verzweifelt an zu weinen. Aleks Mitgefühl hält sich in Grenzen. "Nicht weinen! [...] Nicht aufgeben, komm runter, Mann!" brüllt er seine Freundin energisch an und fordert sie auf, sich zusammenzureißen. Danach hängt der Haussegen gehörig schief: Während der Influencer abends mit den anderen zusammensitzt, bleibt Vanessa im Zimmer. "Wie heuchlerisch ist das gerade, dass du mit denen am Tisch sitzt?", echauffiert sie sich – doch nicht mit Aleks: "Das fuckt mich ab, dass du scheiß Lügen wieder erfindest!"

Die Zuschauer auf X sind mal wieder schockiert von Aleks' Verhalten. "Immer dieses: 'Hör auf zu weinen, unterdrück deine Emotionen'... So ein Vollpfosten", stellt ein User kühl klar. "Könnte Vanessa Aleks den Ball nicht auch einfach gegen den Kopf werfen?", schlägt ein weiterer vor.

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim Sommerhaus 2023

RTL Vanessa Nwattu im Sommerhaus 2023

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

