Yvonne Woelke äußert sich ein weiteres Mal zu Iris Klein!

Sie bezieht Stellung! Zwischen Yvonne Woelke (41), Peter Klein (56) und dessen Ex-Frau Iris Klein (56) kam es dieses Jahr immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin warf der BFF von Micaela Schäfer (40) vor, ihr während der Dreharbeiten des Dschungelcamps Peter ausgespannt zu haben. Seither liefern sich die drei einen regelmäßig in der Öffentlichkeit stattfindenden Schlagabtausch. Nun äußert sich Yvonne erneut zu dem Trennungsskandal und schießt gegen Iris!

Im Interview mit InTouch Online unterstellt die Blondine Iris nicht ehrlich zu sein und fordert diese auf, "endlich mal mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit" zu gehen. Sie glaube aber nicht, dass die 56-Jährige dies machen werde, da sonst "ihr ganzes Kartenhaus" in sich zusammenfallen würde. Die Schauspielerin kritisiert außerdem Iris' Verhalten gegenüber ihrem Noch-Ehemann: "Das, was sie abgezogen hat, ... sie sollte sich schämen." Durch ihr Verhalten habe sie die Beziehung selbst zerstört, findet Yvonne. Die Ex-Verbotene Liebe-Darstellerin geht aber sogar noch weiter und unterstellt ihr Kalkül: "Normalerweise klärt man das, wenn der andere wieder zurück ist. […] Wenn man mich fragt, war das eiskalt geplant."

Bei den Fans scheint es allerdings gar nicht gut anzukommen, dass Yvonne erneut zu dem Thema Stellung bezieht. Unter dem Instagram-Beitrag des Artikels kommentiert ein User genervt: "Wie oft will sie noch auspacken?" Auch eine andere Nutzerin scheint wenig davon angetan zu sein, dass die Berlinerin das Thema immer wieder aufkocht: "Wie lange soll das Affentheater noch gehen?"

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Juni 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke verkleidet, Oktober 2023

